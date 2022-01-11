Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Смольнинский, Приморский и Петродворцовый районные суды Санкт-Петербурга получили сообщения с угрозой взрыва. Помимо них, в письме упоминаются магазины, склады и офисы компании X5 Retail Group. Об этом 11 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Сообщение о минировании судов.

Сообщение о том, что в зданиях судов якобы есть опасные предметы, поступило на электронные почты днем 11 января. Автор письма с ником Yri Hovanski (отсылка к видеоблогеру Юрию Хованскому, который находится под домашним арестом с запретом на доступ к интернету по обвинению в оправдании терроризма, — прим. ред.) сообщил, что «заминированы районные суды, магазины, склады и офисы X5 Retail Group в Воронеже, Туле, Мурманске и Питере».

Напомним, в декабре 2021 года, когда суд принимал решение об изменении меры пресечения Хованскому, аноним, также использовавший инициалы блогера, требовал его скорейшего освобождения, при этом сообщая, что суд, где проходило заседание, якобы «заминирован». Угроза не подтвердилась.

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Добавим, что осенью 2019 года и в течение 2020 года, подобные сообщения поступали в суды, больницы и учебные заведения города. Тогда злоумышленники требовали «выкуп» в 120 биткоинов, после получения которого обещали перестать срывать работу государственных и городских организаций.