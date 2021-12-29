Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Куйбышевский районный суд Петербурга, где сегодня должны решить, отпустить ли блогера Хованского из СИЗО или оставить под стражей до следующего года, получил угрозу о заминировании. Об этом 29 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV» в нецензурных выражениях требует выпустить Хованского», — рассказали в ОПС

Там добавили, что автор сообщения не понимает, как работает судебная система, поскольку все районные суды города получили письмо с таким требованием.

Напомним, Хованский находится под стражей с июня 2021 года, его обвиняют в оправдании терроризма.