Москва, 11 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Россия начала вести переговоры о судьбе Европы с США напрямую. Об этом 11 января заявил основатель Центра стратегического и политического анализа (Франция) Ксавье Моро в эфире телеканала «Россия 24».

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Следите за развитием событий в трансляции: ««Красные линии»: переговоры между Россией и США в Женеве – все новости»

«Есть выступления, а есть факты. Выступления о том, что все решения будут принимать с Германией, Францией, НАТО. Но факт, что вчера встретились в Женеве Россия и США. И всё», — заявил Моро.

«Если Вашингтон что-то решает, то Франция, Германия и все европейские страны будут выполнять приказы. И мне кажется, что Россия это прекрасно понимает, и сейчас напрямую говорит с США», — указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.