Москва, 11 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. США и Россия начали выстраивать отношения в обход мнения европейских партнёров. Об этом 11 января заявил основатель Центра стратегического и политического анализа (Франция) Ксавье Моро в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«Что мы сейчас наблюдаем, так это то, что вот эти специальные отношения между США и Россией продолжаются. И продолжаются без Франции, без Германии и даже без НАТО», — заявил Моро.

«Сейчас очень переживают, что дискуссия продолжается без французского МИДа, без немецкого МИДа. Это полный провал для европейской дипломатии. Но это полный успех для России», — указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.