Москва, 11 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила два матча регулярного чемпионата с участием нижегородского «Торпедо». Об этом 11 января сообщает пресс-служба лиги.

Hctorpedo.ru Хоккейный клуб «Торпедо»

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Отмечается, что у 11 хоккеистов «Торпедо» и двух представителей клуба тесты на коронавирус дали положительный результат.

В связи с этим лига решила не проводить матчи «Торпедо» — «Барыс» и «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар», которые должны были состояться на 11 и 13 января.

10 января в «Торпедо» сообщили о шести положительных тестах на коронавирус в команде.