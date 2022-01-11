Варшава, 11 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью Polskie Radio сообщил, что его ведомство связалось с руководством польской диаспоры в Казахстане и поддерживает с ним связь на протяжении всего кризиса в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«С самого начала дестабилизации обстановки мы связались с руководством диаспоры и были готовы в случае чего обеспечить местным полякам эвакуацию в Польшу», — сообщил дипломат.

По его словам, «Варшава заинтересована в стабильном Казахстане».

»Связь с диаспорой мы поддерживаем до сих пор, пока рано говорить о том, что в Казахстане все успокоилось», — заключил Пшидач.