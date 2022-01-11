Казань, 11 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии провели 4 735 590 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 11 января сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЦР-тестирование на коронавирус

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За прошедший день в регионе проведено 11 844 теста на коронавирус. Осуществляют обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировали 43 749 случаев заражения коронавирусом.

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