Казань, , 12:09 — REGNUM В Татарии отмечается рост числа заражений новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на 11 января зарегистрировали 43 749 случаев заражения, за сутки выявили 103 носителя инфекции, накануне заболели 99 человек. Публикует обновленные данные общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели всего 37 090 ковид-пациентов, скончались 1497 человек. За сутки выписали по выздоровлении 229 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии за время новогодних каникул вакцинацию от коронавируса прошли 2020 человек, из них 313 — привились в мобильных пунктах.

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