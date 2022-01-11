Новосибирск, 11 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 января, за минувшие сутки было выявлено 236 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 225 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 291 пациент выздоровел, скончались тринадцать человек. В стационарах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 2759 пациентов (в том числе 27 детей), в реанимации — 264 человека, на ИВЛ — 32 пациента.

Всего в регионе зарегистрированы 97 658 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 11 185 детей; 68 173 пациента полностью выздоровели; умерли 4369 человек.