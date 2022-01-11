Москва, 11 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился временно сократить служебные командировки военным. Соответствующее заявление он сделал в ходе селекторного совещания.

RSUOG На военной кафедре

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«Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утверждёнными графиками», — сказал Шойгу.

Он также приказал принять «ряд дополнительных мер по защите личного состава».