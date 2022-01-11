Москва, 11 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. У пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова нет данных о том, поддерживает ли президент России Владимир Путин контакт с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Он заявил об этом 11 января журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Я по-прежнему не обладаю этой информацией и ничего не могу вам сказать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом в последний раз Путин и Назарбаев встречались очно в ходе саммита СНГ, который проходил в конце декабря минувшего года в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема возможности попытки государственного переворота в Узбекистане, о чём говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, является предметом переговоров между Ташкентом и Минском.