Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявлено 223 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на девять человек больше, чем в начале рабочей недели. Об этом 11 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных коронавирусом выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Тихвин (22), Кириши (19), Всеволожск (15) и Сертолово (10).

Вместе с тем в Ленобласти выписывают почти в три раза больше, чем выявляют — 634 человека накануне были выписаны с больничного. Также в регионе за минувший понедельник зарегистрировано семь смертей пациентов от COVID-19, что на два случая больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 104 355 человек, из них выздоровели 93 437 человека. Умерло 3058 человек.