Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Жители Ростовской области по-прежнему неохотно прививаются от COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 11 января, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 964,66 тыс. человек (+ 842 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 918,4 тыс. человек (+ 586 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в период длинных нерабочих дней темпы вакцинации от коронавируса заметно снизились.