Коронавирус за сутки унёс жизни 68 москвичей
Москва, 11 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Ещё 68 жителей Москвы скончались в результате заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 11 января в оперативном штабе столицы.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Днём ранее ушли из жизни 70 ковид-пациентов. Всего за время пандемии в Москве зафиксировано 37 533 летальных исхода.
Московские врачи выписали за сутки 2692 выздоровевших ковид-пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 783 человека.