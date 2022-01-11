Москва, 11 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Слухи о санкциях не влияют на российскую позицию о нерасширении НАТО. Об этом 11 января заявил переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Да, действительно, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозами о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные СМИ», — заявил Песков.

По его мнению, такие заявления являются «своеобразной информационной артподготовки к раунду консультаций».

«Подобная артподготовка вряд ли способна оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую Рябковым и вооруженную тезисами Путина, которые были чётко сформулированы. Поэтому, конечно, это не способствует формированию конструктивной обстановки накануне консультаций. Но тем не менее, да, это реальность, с которой нам приходится сталкиваться. Ничего в этом страшного не видим», — указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по ключевому для Москвы вопросу о нерасширении НАТО. Однако он допустил, что баланс всё же может быть найден в дальнейшем.