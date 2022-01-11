Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Ростовской области зарегистрировано 358 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 января. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые инфицированные выявлены в 50 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (132), Шахтах (16), Новочеркасске (13), Таганроге и Сальском районе (по десять). Почти 18% заразившихся — люди старше 66 лет, около 10% — дети.

С начала эпидемии положительный результат теста на коронавиурс получили 197 474 человека. Выздоровели 179 608 пациентов, переболевшие COVID-19.