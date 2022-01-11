Москва, 11 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 783 человека, сообщает 11 января федеральный штаб по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это самый высокий показатель за последние несколько дней. Накануне, 10 января, ушёл из жизни 741 ковид-пациент. Всего умерли за время пандемии 317 687 заболевших коронавирусной инфекцией жителей России.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге — 68 и 66 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, число заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 17 525 случаев, что стало самым высоким показателем со 2 января.