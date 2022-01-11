Москва, 11 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Миссия коллективных миротворческих сил (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершится после того, как обстановка в стране полностью стабилизируется. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 11 января на селекторном совещании.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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Он отметил, что в настоящее время миротворческие силы ОДКБ охраняют на территории Казахстана важные военные, государственные и социально значимые объекты. Миссия была развёрнута на территории Казахстана по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ после соответствующей просьбы руководства страны.

«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что миротворцы ОДКБ скоро начнут покидать страну. Основная их миссия в Казахстане успешно завершена, контреррористическая операция прошла острую фазу, ситуация в стране стабилизирована.

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