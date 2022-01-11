Москва, 11 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Число заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 17 525 случаев. Об этом 11 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это самый высокий показатель со 2 января. Накануне, 10 января, в России выявили 15 830 новых заражений. Всего, согласно официальным данным штаба, в России с начала пандемии подтвердилось 10 684 204 заражения коронавирусом.

Среди регионов уверенно лидирует Москва — 4635 новых случаев. Далее следуют Санкт-Петербург и Подмосковье — 1512 и 855 случаев соответственно.