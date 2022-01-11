Москва, 11 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. С конца января и в начале февраля текущего года в России ожидается значительное увеличение заболеваемости COVID-19 из-за штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 11 января заявил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «Омикрон», — сказал он.

При этом Логунов отметил, что, по его мнению, в настоящее время не нужного говорить о «легкости» новой разновидности SARS-CoV-2, так как более низкая летальность и более легкое протекание заболевания при заражении штаммом «Омикрон» не компенсируют беспрецедентно высокую заболеваемость новым штаммом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в настоящее время штамм коронавируса «Омикрон» вытесняет во всем мире вариант SARS-CoV-2 «Дельта» и это же произойдет и в России.