Астана, 11 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Тело убитого в Казахстане гражданина Израиля не могут доставить домой, сообщают «Вести Израиль» 10 января. Изучается возможность вывоза тела с использованием территории сопредельных Казахстану государств.

kropekk_pl Убийство

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В Израиле погибший жил в городе Ашдод, вице-мэр города Эли Нахт в интервью Ynet заверил, что предпринимаются все усилия для получения разрешения на посадку спецрейса в Алма-Ате при том, что официально аэропорт закрыт. Перевозить тело в другой аэропорт рискованно, чего хочет избежать семья умершего, родители которого находятся сейчас в Казахстане и считают, что их жизнь в опасности, отметил Нахт.

«Мы поддерживаем постоянную связь с МИД, убеждая дипломатов в необходимости организовать эвакуацию других израильских граждан, находящихся в Казахстане», — говорит Эли Нахт.

Гражданин Израиля был застрелен в Алма-Ате в ночь на 8 января, не дожив до 22-летия две недели. Дома у него остались жена и маленький ребенок. По словам родных, поздним вечером, до наступления комендантского часа, он ехал на машине, внезапно попал под шквальным автоматический огонь. Находившиеся с ним в машине друзья получили легкие ранения, сам он погиб. Родные заверяют, что он не участвовал в акциях против правительства.