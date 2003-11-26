Анкара, 11 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Авиационные рейсы в Казахстан возобновит с 13 января компания Turkish Airlines. Об этом 11 января сообщил гендиректор турецкого авиаперевозчика Билял Экши на своей странице в соцсети Twitter.

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«Начинаются наши авиарейсы в Казахстан. С 13 января начинаются наши регулярные рейсы в Нур-Султан, с 14 января в Актау, с 15 января в Туркестан. Мы ведем переговоры с казахстанскими властями по регулярным рейсам в Алма-Ату», — написал он в своем сообщении.

При этом ранее турецкая авиакомпания заявила о приостановке полетов своих самолетов в Казахстан до 9 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что национальной валюте Казахстана — тенге — необходимо обеспечить стабильность.