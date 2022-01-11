Москва, , 11:04 — REGNUM До конца января-начала февраля 2022 года в России произойдёт подъём уровня заражения штаммом «Омикрон». Об этом в эфире программы «Соловьёв Live» на YouTube заявил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «Омикрон», — сказал Логунов.

Штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в 2021 году на юге Африки.