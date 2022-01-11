Москва, 11 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Вытеснение штамма «Дельта» штаммом «Омикрон» произойдёт в России. Об этом в эфире канала «Соловьёв Live» на YouTube заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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«Судя по всему, наблюдая за тем, что происходит в мире, происходит замещение вариантом «Омикрон» предыдущего варианта «Дельта», который получил практически стопроцентное распространение <…> безусловно, это и должно произойти в нашей стране», — сказал Гущин.

Штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в 2021 году на юге Африки.