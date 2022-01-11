Шарлотт, США, 11 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 103:99.

(сс) Keith Allison «Шарлотт Хорнетс»

Самым результативным игроком в составе «Шарлотт» стал защитник Терри Розир, на счету 27 очков.

У «Милуоки» форвард Крис Миддлтон сделал дабл-дабл из 27 очков и 11 результативных передач. Кроме того, на счету форварда Янниса Адетокунбо 26 очков и 13 подборов.

«Шарлотт» одержал 22-ю победу в 41 матче и занимает 13-е место в турнирной таблице НБА. «Милуоки» потерпел 17-е поражение в 43 играх и идёт на восьмом месте.

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