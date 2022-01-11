Хьюстон, США, , 10:39 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:91.

Джоэл Эмбиид Brent Burford

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету 31 очко. В составе «Хьюстона» Кристиан Вуд и Джелен Грин набрали по 14 очков.

«Филадельфия» одержала 23-ю победу в 39 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» потерпел 31-е поражение в 42 играх и идёт на 28-м месте.

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