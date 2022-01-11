Астана, 11 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов должен представить программу действий правительства в течение трёх недель. Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января во время выступления в Мажилисе (нижней палате парламента).

Primeminister.kz Заседание правительства Казахстана

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Он отметил, что перед новым руководителем правительства поставлены конкретные задачи. Программа действий на 2022 год будет рассмотрена на расширенном заседании кабинета министров в начале февраля.

«Я поручаю премьер-министру в течение трех недель подготовить программу действий правительства на 2022 год», — сказал Токаев.

Он сообщил, что в Казахстане необходимо реформировать систему государственного управления. Госаппарат сейчас имеет оптимальную численность, в дальнейшем возможны сокращения.

Токаев подчеркнул, что в стране установилась тотальная бюрократия, диалог чиновников с населением не эффективен. Казахстан продолжит курс политической модернизации, в сентябре новый пакет реформ будет представлен в рамках обращения главы государства к народу.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаев 5 января на фоне протестов в стране подписал указ об отставке Аскара Мамина с поста премьер-министра. Его преемником стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.

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