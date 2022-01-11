Москва, 11 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. На севере Приволжского федерального округа 11 января сильный снег, метель. Такая же погода ожидается 12−13 января в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областях, сообщает Гидрометцентр России. Синоптики прогнозируют сильный снег, метель, налипание мокрого снега, ветер до 17 м/с.

Goodfon.ru Метель

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атмосферный фронт, пересекающий Центральную Россию, принес сильный снег в большинство центральных областей, в том числе и в Московский регион. Жителей и гостей столицы предупредили о полуметровых сугробах: такого снежного покрова не было последние 80 лет.

Читайте также: МЧС предупредило москвичей о снегопаде и метели