Астана, 11 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Контреррористическая операция в Казахстане прошла острую фазу, ситуация в стране стабилизирована, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 11 января во время выступления в Мажилисе (нижней палате парламента).

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

По его словам, уже через два дня объединённый миротворческий контингент ОДКБ начнёт поэтапно покидать страну. Процесс вывода займет не больше десяти дней.

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена», — сказал Токаев.

Казахстанский лидер добавил, что сплоченность общества методично расшатывали, в том числе по сценариям, разработанным профессионалами. Комитет нацбезопасности не разглядел критическую угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, Токаев также заявил, что попытки государственного переворота, покушения на целостность страны провалились.

Читайте также: Попытка государственного переворота в Казахстане провалилась — Токаев