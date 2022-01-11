Новосибирск, 11 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Новосибирске на коронавирус протестировали учащихся 11-х классов из десяти городских школ. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

"Для оценки эпидемической ситуации и уровня заболеваемости COVID-19 после новогодних каникул по распоряжению регионального Роспотребнадзора были протестированы учащиеся 11-х классов в десяти новосибирских школах, — цитирует редакция «НГС Новости» Федорчука.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области готовятся к массовой вакцинации подростков от COVID-19.

Читайте также: Вакцинировать новосибирских подростков от коронавируса планируют в школах