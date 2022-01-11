Хабаровск, 11 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Власти Хабаровска приняли решение не запрещать из-за угрозы распространения коронавируса, как в некоторых регионах РФ, крещенские мероприятия, а именно традиционные купания в купели.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купель

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Читайте также: На Сахалине и Курилах отменили традиционные крещенские мероприятия

«При этом, возможно даже увеличение мест для крещенских купелей. В 2021 году в Хабаровске было лишь одно согласованное место для ныряния — в районе улицы Минусинской на Красной Речке.

В наступившем году — прорубей будет как минимум три, может и больше. 19 января для всех желающих купели откроют в 10:00, а разберут и закроют их в 17:30», — написали «Хабаровские вести».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в 2022 году из-за угрозы распространения коронавируса не будет традиционных крестного хода и погружения в купели в честь дня Крещения Господня.