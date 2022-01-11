Варшава, 11 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Главы МИД Польши и Казахстана Збигнев Рау и Мухтар Тлеуберди провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«Как председатель ОБСЕ министр Рау подчеркнул необходимость выполнения обязательств казахстанской стороной, вытекающих из участия в организации, включая соблюдение прав человека», — говорится в сообщении.

Польский дипломат также призвал Казахстан «избежать дальнейшего насилия в республике и не допустить эскалации ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Казахстане начались массовые протесты населения из-за резкого повышения цен на газ. Позже протесты перешли в беспорядки и перестрелки с полицией. В республику были введены миротворческие войска ОДКБ.