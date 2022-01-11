Москва, 11 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Коронавирус быстро мутирует в организме людей с иммунодефицитом, так появляются новые штаммы заболевания COVID-19. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1».

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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По его словам, обычно мутация коронавируса занимает годы, но есть случаи, когда это происходит гораздо быстрее. Так, в Кембридже у пациента с лимфомой зафиксировали сотни мутаций, на которые в обычных условиях потребовалось бы около десяти лет.

«Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», — сказал Мясников.

Он подчеркнул, что для таких больных вопрос вакцинации — уже не только личное дело. Прививка для таких людей менее эффективна, прививать их нужно чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников заявил, что для грядущей волны заболеваемости нужно готовить амбулаторную сеть — людей будут лечить в основном на дому.

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