Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник Госдепа по глобальной энергобезопасности Амос Хохштейн встретились с группой сенаторов-демократов, чтобы убедить их не вводить санкции против «Северного потока-2». Об этом написал журналист издания Politico Эндрю Дезидерио в Twitter.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нуланд и Хокстин прямо сейчас проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, подчеркивая несогласие администрации с законопроектом Теда Круза о санкциях против «Северного потока — 2», который будет вынесен на голосование на этой неделе», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что введение новых санкций против «Северного потока — 2» может нанести ущерб международному сотрудничеству.

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