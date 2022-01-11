Вашингтон, 11 января 2022, 09:01 — REGNUM Введение новых санкций против «Северного потока — 2» может нанести ущерб международному сотрудничеству, считает американский сенатор Рэнд Пол.
Как считает сенатор, первоочередными мотивами введения новых ограничительных мер станут экономические причины.
Напомним, ранее газета Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии США сообщила, что новые санкции против газопровода «Северный поток — 2» может в скором времени принять американский Сенат.
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