Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Введение новых санкций против «Северного потока — 2» может нанести ущерб международному сотрудничеству, считает американский сенатор Рэнд Пол.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Введение новых санкций против России из-за газопровода — это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству», — написал сенатор в своей статье для журнала American Conservative.

Как считает сенатор, первоочередными мотивами введения новых ограничительных мер станут экономические причины.

«Санкции против газопровода обусловлены скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности», — заключил Пол.

Напомним, ранее газета Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии США сообщила, что новые санкции против газопровода «Северный поток — 2» может в скором времени принять американский Сенат.

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