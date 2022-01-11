Астана, 11 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Предпринятая в Казахстане попытка государственного переворота провалилась. Об этом 11 января заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в парламенте республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

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«Попытка государственного переворота, покушение на целостность страны провалились. Вместе как единая нация мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры», — сказал он.

Также Токаев добавил, что все пострадавшие в ходе массовых беспорядков города будут восстановлены в самые короткие сроки и «станут еще краше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что контингент миротворческих сил стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнут выводить из Казахстана через два дня и этот процесс займет не более десяти дней.