Москва, 11 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Москве 11 января ожидается до 11 градусов мороза, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

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Синоптики рассказали, что ситуацию в Московском регионе определит тыловая часть циклона, «куда вместе с северным ветром будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков и более холодный воздух с температурным фоном на четыре-пять градусов ниже положенной климатической нормы».

В столице будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 11 градусов ниже нуля, в Подмосковье — до 13 градусов мороза. Ветер северный будет достигать десяти метров в секунду.