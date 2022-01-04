Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Новые санкции против газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) может в скором времени принять американский Сенат. Об этом 3 января сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии США.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», — заявил изданию источник.

Также уточняется, что представители американской Демпартии против такого закона и хотят помешать его принять. При этом голосование по указанному законопроекту пройдет в Сенате США до 14 января.

Кроме этого, отмечается, что такое голосование, по данным издания, является частью сделки по утверждению кандидатов американского президента Джо Байдена на посты в Государственном департаменте страны.

При этом отмечается, что в случае, если санкции против СП-2 не будут приняты, сенатор-республиканец Круз пообещал помешать утверждению десятков кандидатур.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что у России нет обязательства поставлять весь газ в Европу через территорию Украины.