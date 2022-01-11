Екатеринбург, 11 января 2022, 08:49 — REGNUM «Уральские авиалинии» 14 января всё же выполнят рейсы в Казахстан и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
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На эту дату запланированы полёты из Екатеринбурга в Алма-Ату и из Жуковского в Нур-Султан. Также ожидаются обратные рейсы.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе российские авиакомпании приостановили авиасообщение с соседней республикой. Однако 10 января перевозчики объявили о возобновлении рейсов.