Алма-Ата, Казахстан, 11 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В казахстанском городе Алма-Ата во время беспорядков погиб судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев. Об этом 11 января сообщает Sputnik Казахстан.

Беспорядки

«Судья погиб в Алматы в ходе беспорядков», — говорится в сообщении.

О гибели судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Абраева сообщили в городском суде.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алма-Ате были задержаны более 1,2 тыс. человек, за такие правонарушения, как мародёрство, нападение на граждан и сотрудников полиции, участие в террористических атаках и другие.

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