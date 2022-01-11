Астана, 11 января, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Охрана государственной границы в Казахстане осуществляется в усиленном режиме после беспорядков, вспыхнувших в республике в начале января. Об этом 11 января пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

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В ведомстве отметили, что подразделения казахстанской пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января исполняющий обязанности главы министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что при попытке незаконно пересечь границу республики были задержаны приблизительно 300 человек. 10 января премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров предупредил о риске прихода с казахстанской территории в страну вооруженных бандитов.