Астана, 11 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Информацию о том, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы улетел в Китай и находится там, официально опроверг МИД КНР. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

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В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что информация о якобы местонахождении в Китае экс-президента Казахстана Назарбаева является ложной. Кроме того, в МИД КНР обратили внимание на то, что пресс-секретарь Назарбаева заявил, что экс-президент Казахстана находится в столице страны, городе Нур-Султане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казахстане задержаны в Алма-Ате более 1,2 тыс. участников террористических атак, мародерств и ограблений.