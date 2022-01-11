Астана, 11 января, 2022, 05:43 — ИА Регнум. В состав группировки для переброски коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан вошли более чем 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Казахстана

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Ранее командующий контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что силы ОДКБ будут оставаться в республике до полной стабилизации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января российские десантники из состава миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане взяли под охрану международный аэропорт города Алма-Ата.