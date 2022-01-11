Москва, 11 января, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Во вторник, 11 января, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −11… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дятел. Зима. Кузьминский парк. Москва

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

В ночь на 12 января в Москве также небольшой снег. Температура воздуха −16… −14 °C.

Ветер северный 5−11 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −13… −8 °C днём. Ночью — −19… −14 °C.

В среду, 12 января, днём в столице ожидается −12… −10 °C, по области −15… −10 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −20… −15 °C, при прояснениях — до — 25 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности (погода потенциально опасна) начал действовать в связи с резким понижением температуры в Санкт-Петербурге.