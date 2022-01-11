Алма-Ата, Казахстан, 11 января, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Самолёты военно-транспортной авиации ВКС России 11 января продолжат выполнять эвакуационные рейсы из Алма-Аты в Подмосковье. Об этом посольство РФ в Казахстане 11 января сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

Mil.ru Военно-транспортный самолёт ВКС России

пресс-служба посольства РФ в Казахстане «11 января 2022 г. из международного аэропорта Алматы в аэропорт «Чкаловский» (Московская область) будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на родину».

Отмечается, что в зависимости от погодных условий для посадки в России могут быть использованы и другие аэродромы ВКС РФ.

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Сбор эвакуируемых в терминале аэропорта, куда необходимо добираться своими силами, планируется с 9:00 до 15:00 по местному времени. Обязательно иметь при себе российский паспорт, допускается только одно место ручной клади на пассажира. Погрузка на борт багажа «в связи с чрезвычайными обстоятельствами» не предполагается.

Напомним, самолёты Министерства обороны России 9 и 10 января эвакуировали из Казахстана 1,7 тыс. человек, среди которых граждане РФ, Австрии, Венгрии, а также казахские студенты российских вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские десантники из состава миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане взяли под охрану международный аэропорт Алма-Аты.