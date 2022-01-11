Хабаровск, 11 января, 2022, 04:52 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 230 положительных тестов на коронавирус, выздоровели 434 человека, четыре человека не справились с болезнью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Василий Иванов ИА REGNUM Средства профилактики против ковида

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Для лечения больных COVID-19 развернуты 2621 койка, свободны — 723. На лечении находятся 1127 пациентов на кислородной поддержке, в ковидных госпиталях на ИВЛ — 72 человека.

Всего на лечении находятся 8714 человек.

На 11 января с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 127 759 носителей коронавируса, 117 773 человека выздоровели, скончались 1272 пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за сутки от осложнений COVID-19 скончались пять человек.