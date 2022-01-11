Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 03:34 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности (погода потенциально опасна) начал действовать в связи с резким понижением температуры в Санкт-Петербурге. Об этом 11 января сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

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Начиная с 03:00 мск 11 января и до 11:00 11 января на территории Санкт-Петербурга погода будет потенциально опасной из-за очень низкой температуры воздуха. В указанные часы в городе ожидаются морозы до — 20 градусов.

Жителям Санкт-Петербурга рекомендовано соблюдать осторожность и оставаться дома, если позволяют обстоятельства. Также администрация города призвала жителей отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вводе в Санкт-Петербурге «жёлтого» уровня погодной опасности в связи с резким понижением температуры.