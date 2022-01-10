Москва, 11 января, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Внешняя политика Узбекистана в последнее время изобилует ошибками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев

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"Узбекистан совершает ошибку за ошибкой во внешней политике. Это наводит на размышления о том, что люди, которые пишут аналитику для президента Шавката Мирзиёева, недорабатывают чего-то. Такое появившееся ощущение, к сожалению, крепнет», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что после сильнейшего политического кризиса в Казахстане судьба заключенных полтора месяца назад казахско-узбекских соглашений об экономическом сотрудничестве становится неопределённой и возникает вопрос о востребованности подобных соглашений.

«По итогам того, что произошло в Казахстане, в профильных ведомствах Узбекистана необходимо провести очень серьёзную работу над ошибками. В первую очередь в МИДе. И, может быть, даже в специализированных силовых структурах. Мы же услышали уже, что боевики пришли в Казахстан из разных стран. Некоторые недоброжелатели упоминали и Узбекистан тоже», — сказал эксперт.

Напомним, что 6 декабря 2020 года между Казахстаном и Узбекистаном была подписана Декларация о союзнических отношениях, состоящая из 18 пунктов.