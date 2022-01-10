Вашингтон, 11 января, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Предложения по двусторонним мерам для укрепления безопасности предложили США на переговорах в Женеве. Об этом 10 января заявил в ходе брифинга представитель Госдепа США Нед Прайс.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

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Как пояснил Прайс, речь идёт о мерах, которые могли бы предпринять как США, так и Россия. Представитель Госдепа уточнил, что предложения касались размещения ракет в Европе в свете отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При этом Прайс добавил, что США даже «не будут начинать обсуждать» предложения России, касающиеся членства стран в НАТО.

«Мы не будем закрывать дверь для членства в НАТО, это всегда было одним из главных принципов альянса», — заявил Прайс.

Однако на вопрос, не означает ли это автоматическое принятие Украины в НАТО, Прайс посоветовал найти ответ в уставных документах альянса. На уточняющие вопросы о территориальных спорах, которые могут стать препятствием для членства в НАТО и почему этот фактор был проигнорирован в 2008 году на Бухарестском саммите, когда Грузии и Украине было обещано вступление в альянс, Прайс отвечать не стал. Он отметил лишь, что может говорить только за нынешнюю администрацию, но не за предыдущие.

Представитель Госдепа уточнил также, что новые контакты с Москвой состоятся в ближайшие дни, но формат ещё не уточнён.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, улучшения в вопросе нерасширения военного блока НАТО на брифинге в Женеве добиться не удалось.