Берлин, 10 января, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Немецкая партия «Союз» требует ускорить реализацию программ по борьбе с пандемией в свете надвигающейся волны заражений штаммом «Омикрон», однако представители «светофорной» коалиции «жмут на тормоза», передаёт 10 января немецкое агентство DW.

(сс) Hans Германия

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Представители СДПГ и «зеленых» развеяли ожидания быстрого принятия решения о всеобщей обязательной вакцинации. Вице-президент парламентской группы СДПГ Дирк Визе заявил берлинской газете Tagesspiegel:

«Мы должны завершить обсуждения в бундестаге в первом квартале. У нас достаточно напряженный график».

По его словам, обязательная вакцинация в любом случае не имеет краткосрочного эффекта, а в перспективе является мерой предосторожности на предстоящую осень и зиму.

Лидер «зеленых» в парламенте Бритта Хассельманн выступает за обязательную вакцинацию, но признаёт трудности при принятии соответствующих решений. «Это непростое решение, так как означает серьёзное вмешательство в дела граждан», — заявила она.

Бундестаг намерен проголосовать за обязательную вакцинацию без указания приверженности голосующих той или иной партии, однако вряд ли это поспособствует более быстрому принятию решения. СДПГ стремится завершить законодательный процесс в первом квартале, то есть к концу марта. Следующее очередное заседание бундесрата состоится 8 апреля.

Ассоциация городов Германии поддерживает планы по введению всеобщей обязательной вакцинации и надеется на скорейшее принятие мер. «Чтобы оставить пандемию позади, мы все должны быть вакцинированы. Вероятно, мы можем сделать это только с общим требованием вакцинации», — заявил Маркус Леве, председатель городского совета.